Il numero uno di RedBird e lo svedese saranno nel weekend a Gedda, in Arabia: un po’ per vedere il GP di Formula 1 ma soprattutto per incontrare nuovi possibili investitori. E’ nota infatti la volontà dell’attuale proprietà di coinvolgere nel progetto Milan altri soci di minoranza. Nel video il punto con Peppe Di Stefano

MILAN, OCCHIO AL TURNOVER DOPO LE COPPE