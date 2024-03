Nuovo incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i rappresentanti di Milan e Inter per discutere dell'ipotesi ristrutturazione di San Siro. Presente anche WeBuild, che ha presentato il progetto per i lavori allo stadio. Entro giugno la società dovrà presentare uno studio di fattibilità. Ma intanto nerazzurri e rossoneri portano avanti i loro progetti (rispettivamente a Rozzano e San Donato)

Nuovo incontro in Comune a Milano per valutare l'ipotesi ristrutturazione di San Siro, alla presenza questa volta anche della società We Build che entro giugno dovrà presentare uno studio di fattibilità. Anche se intanto Milan e Inter portano avanti i loro progetti e tra l'altro proprio due giorni fa è stata approvata definitivamente la variante del PGT con la parola stadio prevista nell'area in cui l'Inter dovrebbe costruire il proprio impianto a Rozzano. Nei prossimi giorni le società dovranno presentare un documento con le richieste, poi sono previsti dei tavoli tecnici per capire se la ristrutturazione dell'impianto sia tale e da rendere l'impianto a livello degli standard europei.