Simone Inzaghi vince il 'Premio Bearzot"

É Simone Inzaghi il vincitore della XIII edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI insieme alla FIGC. "Inzaghi ricorda Bearzot nella gestione del cosiddetto spogliatoio con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa", la motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell'Inter il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 22 aprile al Salone d'Onore del CONI. L'annuncio è avvenuto presso la sala 'Paolo Rossi' della FIGC alla presenza del numero uno dell'US ACLI, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. La giuria del premio, coordinata dal capo redattore sport dell'Ansa nazionale Piercarlo Presutti, si era riunita nella mattinata per la decisione.

Inzaghi: "Profondamente grato per il premio. Ringrazio staff e famiglia"

"Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia". Queste le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in un messaggio dopo l'assegnazione del XIII Premio Bearzot.

Premiati anche Berruti e Marcenaro



Assegnato anche il premio speciale alla carriera a Livio Berruti, ex velocista azzurro e oro olimpico nei 200 metri ai Giochi di Roma '60. L’Aia ha indicato in Matteo Marcenaro il vincitore del premio intitolato alla memoria di Stefano Farina, arbitro scomparso nel 2017.