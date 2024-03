Dove vedere Genoa-Monza

La partita tra Genoa e Monza, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 9 marzo alle 20.45 in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Riccardo Re e Marina Presello. Inoltre appuntamento con 'L'Originale' dalle ore 20 e dalle 22.40 con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Billy Costacurta.

I numeri di Genoa e Monza

Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 10 dicembre, il Genoa potrebbe diventare la terza squadra contro cui il Monza vince entrambe le prime due sfide in Serie A, dopo la Juventus e lo Spezia nello scorso campionato. Il Monza ha vinto tre delle ultime sei sfide contro il Genoa tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (1 pari, 2 sconfitte), dopo che aveva ottenuto solo due successi in questi tornei nelle prime 45 partite contro il Grifone (16 pareggi, 27 sconfitte). Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le 26 sfide casalinghe tra Serie B e Coppa Italia contro il Monza (20 vittorie, 6 pareggi), l’ultimo precedente in casa del Grifone in questi tornei risale al 12 novembre 2000 (3-1 nel campionato cadetto). Il Genoa ha guadagnato 33 punti dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (37 in quel caso); i liguri, infatti, non avevano mai ottenuto più di 30 punti nei precedenti sette campionati nel torneo a questo punto della stagione. Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Genoa potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questa stagione di Serie A, dopo lo scorso ottobre (contro Milan e Atalanta). Il Monza non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato (contro Udinese e Salernitana), i brianzoli non hanno mai registrato tre clean sheet fuori casa di fila in Serie A. Tra le squadre della parte bassa della classifica, Genoa (33) e Monza (34) sono le due che hanno subito meno gol in questo campionato.