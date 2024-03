De Rossi: "Portiamo a casa un punto importante"

L'allenatore della Roma analizza lucidamente il pareggio del Franchi: "Non perdere gare come queste è fondamentale. La difesa a tre? Per dare più solidità ma evidentemente non ne hanno bisogno, una scelta che non ha aiutato". Sull'evoluzione della Roma: "Siamo quelli del secondo tempo anche se dobbiamo calciare di più in porta"

Lucida analisi di Daniele De Rossi al termine del match pareggiato in extremis con la Fiorentina: "Le difficoltà del primo tempo? Non c'entra il giallo a Mancini ma loro vincevano tutte le seconde palle e i duelli, poi qualche mia scelta non ha aiutato e abbiamo fatto un brutto primo tempo". Una Roma che si è presentata a tre: "Era da una parte una soluzione per avere El Shaarawy e Angelinho a piedi invertiti e poi la difesa a tre per dare solidità dopo la partita di coppa - spiega- Perché dopo le partite di coppa li vedo un po' stanchi e penso che con un uomo in più possa dargli più solidità, l'ho fatto per tre volte e abbiamo fatto per tre volte brutti primi tempi, forse è il caso che io riveda queste scelte e riproponga la difesa a quattro, forse non hanno bisogno di queste certezze".

"Non perdere gare come queste è findamentale"

Alla fine è arrivato un pari che può andare bene: "Non perdere una gara del genere è fondamentale non solo per la classifica ma anche per il morale, non si festeggiano i pareggi ma abbiamo giocato contro una squadra forte in uno stadio dove non è facile vincere - spiega ancora - Siamo quelli del secondo tempo anche se potevamo calciare di più in porta, ma ci sono anche gli avversari, abbiamo preso il 2-1 nel nostro momento migliore, e questo ci ha destabilizzato, poi ci sono le individualità come Svilar che ha parato il rigore e Llorente che ha fatto gol. La sostituzione di Mancini? Nessun cambio tecnico o tattico ma solo per tutelarlo perché tutto lo stadio ne chiedeva l'espulsione e ho preferito prevenire. Dybala? Ha fatto una gran partita, poi è uscito ma non ha niente solo un po' affaticato. Aouar ha fatto un gol che gli dà morale, merita di essere qui, si allena forte, si sta evolvendo e sono contento di lui e ci darà una mano".