A far felice Gasperini c'è stato sicuramente il primo gol, arrivato su schema da calcio di punizione: " C'eravamo andati vicini in passato, sono stati bravi loro a scegliere lo schema giusto". Poi sulla corsa Europa e sul campionato: "L'Inter sta meritando tutto, è superiore. Juve e Milan sono forti, penso la classifica sia molto veritiera, idem per il Bologna. Gli zero punti col Bologna stanno facendo la differenza in classifica". In conferenza ha poi aggiunto: "Da questa serie di partite contro le big del campionato ne usciamo rafforzati".

"Koopmeiners duttile, una volta faceva anche il centrale…"

Poi i singoli: "Koopmeiners? È tutto merito suo, noi allenatori cerchiamo di mettere i giocatori nelle condizioni migliori possibili, ma poi i mezzi sono loro. È sempre in evoluzione, è duttile, quando è arrivato dall'Olanda faceva anche il difensore centrale. Scamacca? In certi momenti ha sbagliato qualche decisione, era un momento decisivo per un possibile secondo gol in ripartenza, ma anche loro stavano spingendo. Non è la prima volta che subiamo due gol in pochi minuti, questo mi dispiace. Bilal Touré? Non è facile, davanti ho tanti che stanno facendo bene e questo non è più il momento per aspettare un giocatore". infine sullo Sporting: "Sono forti, soprattutto davanti. Potevamo vincere in casa loro e non ci siamo riusciti, anche per i tre pali e un po' di sfortuna".