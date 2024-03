Koopmeiners è il migliore della sfida dell'Allianz Stadium con una doppietta, tra i titolari di Gasperini solo in tre non raggiungono la sufficienza. Tra i bianconeri, oltre ai marcatori, bene McKennie: anche lui ne fa due, ma di assist. Troppe insufficienze, anche i cambi non incidono. Le pagelle di Davide Polizzi

