Dopo la testata subìta dall’allenatore del Lecce, l’attaccante francese dice la sua attraverso il proprio profilo Instagram: "Voglio scusarmi con compagni e tifosi per aver reagito…ma questo non giustifica una testata quando hai già preso la strada per gli spogliatoi". Poi conclude: "Conosco Gendrey da 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello". In serata telefonata chiarificatrice tra allenatore e attaccante TELEFONATA D'AVERSA-HENRY DOPO LA TESTATA LECCE-VERONA 0-1: HIGHLIGHTS

"Parto col dire che mi voglio scusare con i miei compagni e con i tifosi". Inizia così la storia su Instagram che Thomas Henry ha pubblicato poche ore dopo l’episodio che l’ha visto coinvolto al termine di Lecce-Verona, match vinto dai veneti per 1-0, con la testata di D’Aversa subita proprio dal francese nei concitati momenti post-partita. Dopo le scuse, Henry attacca proprio D’Aversa: "Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute in campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica e non potrà mai giustificare una testata quando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati". leggi anche D'Aversa dà una testata ad Henry: rischia esonero

"Non provocherei mai Gendrey, è come un fratello" Ancora nella storia su Instagram, Henry precisa: "Conosco Gendrey da 15 anni, ero il suo allenatore quando aveva 15 anni, e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una testata, mi lascia ancora più amareggiato per non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima". vedi anche Gli highlights di Lecce-Verona 0-1