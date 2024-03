Tre punti pesantissimi nello scontro salvezza per l'Hellas, che passa 1-0 al Via del Mare e infila la seconda vittoria di fila. I veneti scavalcano il Lecce, che ha raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite. In avvio ci provano Duda e Noslin, pericoloso Banda. Il vantaggio lo firma Folorunsho, sinistro deviato da Baschirotto. Traversa di Almqvist, Montipò salva su Krstovic. Poche chance nella ripresa, espulsi Henry e D'Aversa dopo il fischio finale

PAGELLE - CLASSIFICA