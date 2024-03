Testata ad Henry: il Lecce esonera D'Aversa

Espulso come D'Aversa dall'arbitro Chiffi, l'attaccante del Verona aveva commentato l'accaduto con una Instagram story: "Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute in campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica e non potrà mai giustificare una testata quando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati". LE PAROLE DI HENRY