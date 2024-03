E' un finale bruttissimo quello del Via del Mare. La tensione è altissima, il Verona dell'ex Baroni ha appena sbancato lo stadio del Lecce risucchiando i giallorossi nel vortice di una lotta salvezza che si fa sempre più allargata. I giocatori del Verona festeggiano, quelli del Lecce sono comprensibilmente nervosi e in mezzo al campo Herny e Pongracic vengono a contatto, arrivando testa a testa e sfiorando la rissa. A quel punto D'Aversa prima saluta con una stretta di mano l'amico e collega Baroni a bordo campo, poi entra nel terreno di gioco e si dirige verso Henry, che nel frattempo si è allontanato da Pongracic e ora discute insieme a Gendrey. Ma quando tutto sembra pensare a un intervento per rassenerare gli animi, incredibilmente l'allenatore del Lecce si avvicina al giocatore belga e lo colpisce con una testata leggera ma assolutamente inaccettabile. Henry cade a terra, si rialza e inizia a inseguire D'Aversa, facendogli anche un chiaro gesto con le mani, come a dire: "Hai paura ora eh?". Insomma, una scena da far west. La naturale conseguenza è il rosso per entrambi e un durissimo comunicato della società salentina, che condanna fortemente il gesto del proprio allenatore: "L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport".