A Sky Calcio Club l'analisi sul momento dei bianconeri e in particolare sui tanti gol subiti. Marocchi: "Staccata dall'Inter la squadra di Allegri ha provato a giocare di più ma lo fa solo a sprazzi". Marchegiani: "I gol che subisce sono distrazioni, non dipendono dal modo di giocare". Bergomi: "Su ogni gol preso sono sempre in superiorità numerica, non può essere solo un calo di tensione"

