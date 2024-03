Juventus, continua il momento no. E la difesa...

La crisi continua e la Juventus ha perso anche il secondo posto in classifica . Il pareggio contro l'Atalanta ha confermato il momento no. Sei punti nelle ultime sette partite , solo una vittoria a pochi secondi dalla fine contro il Frosinone, un rendimento da lotta salvezza , dopo averne avuto uno tale da contendere punto a punto il primato all'Inter. Un'involuzione, per non definirlo crollo, più di risultati che di prestazioni, perché anche in queste ultime 7 partite il trend è stato simile: alcune buone prestazioni, altre meno buone, altre ancora pessime, con una differenza sostanziale. La Juventus ha perso la sua solidità difensiva. Perché se nella prima parte della stagione spesso pur giocando male le era sufficiente segnare un gol per portare a casa i 3 punti, nell'ultimo periodo non le basta nemmeno segnarne due. La partita spartiacque è quella contro l'Empoli . Quel pareggio ha dato il via alla crisi e da quella partita la Juventus che aveva totalizzato 13 clean sheet su 21 partite , ha sempre subito almeno un gol, 11 in totale, praticamente la metà di tutto il resto del torneo.

Il confronto con lo scorso anno

Di fatto abbiamo visto due campionati della Juventus, ma guardando alla sua totalità il rendimento è praticamente identico a un anno fa, anzi leggermente peggiore, un punto in meno, un gol segnato in meno e un gol subito in più, senza coppe e senza processi. Rendimento che andrà valutato a fine stagione è vero, ma queste ultime partite devono portare a una riflessione profonda che deve partire anche da chi ha la responsabilità del gruppo. Perché se è bastato un piccolo passo falso per far crollare le certezze che c'erano fino alla vittoria di Lecce, c'è un problema di personalità. E se puo valere per alcuni giovani lanciati da Allegri non può essere un alibi per giocatori esperti come la maggior parte degli uomini a disposizione di Allegri. Contro il Genoa domenica prossima servono risposte immediate.