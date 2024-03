Clima di contestazione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l'Udinese, quarto ko consecutivo tra campionato e Coppe: dagli spalti dell'Olimpico sono arrivati cori non solo contro la squadra, ma anche contro Sarri per la prima volta. In queste ore il presidente Lotito sta valutando l'ipotesi ritiro a Formello per uscire dalla crisi

