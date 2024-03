Il presidente ha fissato il premio per la squadra in caso di qualificazione al torneo in programma nel 2025, che garantirebbe al club almeno 50 milioni: se centreranno l’obiettivo, che passa innanzitutto dall’eliminazione del Barcellona in Champions, come bonus i calciatori potranno dividersi dieci milioni

Dieci milioni di premio extra, in cambio del pass per il Mondiale per Club 2025. Questa è la cifra fissata da Aurelio De Laurentiis per caricare la squadra in vista del fondamentale ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Un match che può mantenere in corsa il Napoli per la competizione in programma fra un anno: a giocarsela saranno le 32 migliori squadre del mondo. Un super torneo che garantisce a tutti i club presenti, soltanto per la qualificazione, circa 50 milioni. Che aumentano ovviamente andando avanti nella competizione, fino ad arrivare ai 100 milioni che si metterà in cassa la squadra vincitrice.