Thuram prende la rincorsa e va in scivolata. No, non è un highlight di Atletico-Inter ma una scenetta ormai diventata un vero e proprio rituale ad Appiano Gentile prima delle notti di Champions. Tutte le rifiniture verso le partite europee, infatti, iniziano così: Marcus che fa strike con i palloni e poi viene colpito tra le risate generali. Guarda il VIDEO sotto pubblicato su 'X' dal club nerazzurro

