Milan e Spazio Fontanelli, un campo per Astori

Il Milan annuncia un'iniziativa dedicata a Davide Astori. Venerdì 15 marzo, alle ore 11, presso via del Volga a Milano ci sarà un evento di inaugurazione di Spazio Fontanelli, campo multisport riqualificato da Fondazione Milan in un’area verde del Municipio 9 di Milano che sarà dedicato alla memoria di Davide Astori. Si tratta di un’occasione unica di cooperazione virtuosa tra la Fondazione Milan, istituzioni come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Milano, Sport e Salute e FIGC e realtà sociali come Fondazione Aquilone e Associazione Davide Astori. Parteciperanno e prenderanno parola il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Vice Presidente Onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan Franco Baresi e i rappresentanti degli altri enti coinvolti.