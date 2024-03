Dal passato in Scozia, al presente in Italia: Lewis Ferguson si racconta nello speciale 'In love with Bologna', in onda su Sky Sport. "Amo questa città, questo club e i tifosi sono fantastici. Qui mi sento a casa, ma se una big dovesse bussare alla porta non posso dire che la lascerò chiusa..."

"Amo questa città, questo club. I tifosi sono incredibili, sempre con noi. Adesso mi sento a casa": inizia così l' intervista a Lewis Ferguson di Filippo Benincampi per Sky Sport . " In love with Bologna " è lo speciale realizzato alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, dove il 24enne parla di vita, calcio, cultura italiana e scozzese , senza dimenticare Germania-Scozia, partita che inaugurerà Euro 2024 .

C’è qualcosa della vita italiana che ti ha sorpreso? Che in Scozia non facevi e che qui è nuovo?

Qualcosa di piccolo: adesso bevo caffè, in Scozia non lo bevevo mai.

Passando allo scozzese, vieni da un paese in cui ti capita tante volte in una stagione di giocare in stadi come Ibrox, Celtic Park. Atmosfere incredibili, forse inarrivabili. Ma in pochi possono dire: “Ho fatto il mio debutto in Serie A a San Siro. Come è stato?

Sì, è stato fantastico. Anche se abbiamo perso, è stato un momento speciale per me. Debuttare in uno stadio così iconico è stato incredibile e da quella esperienza ho capito che ne avrei volute tante di più. Lì inizia la mia storia d’amore con il Bologna.