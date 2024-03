Bianconeri in ritiro fino a domenica per stare insieme e preparare al meglio la partita contro il Genoa di domenica 17 marzo (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Intanto Rabiot è da considerarsi pienamente recuperato

La Juventus va in ritiro in vista della partita contro il Genoa di domenica 17 marzo alle 12.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Questa sera, venerdì 15 marzo, la squadra cenerà e pernotterà al JHotel. Poi domani, sabato 16, l'allenamento della vigilia e un'altra notte da passaere alla Continassa. Non è, ovviamente, un ritiro 'punitivo', ma si tratta semplicemente di un modo per stare insieme e concentrarsi al meglio in vista della gara contro gli uomini di Gilardino.