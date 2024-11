Dopo l'esonero di Alberto Gilardino, il Genoa ha deciso di puntare su Patrick Vieira. Il neo-allenatore rossoblù è arrivato in Italia poco prima delle 9 di questa mattina. Si è poi messo subito in viaggio verso la sede di Villa Rostan dove questa mattina metterà la firma sul contratto

Patrick Vieria è arrivato in Italia ed è pronto alla sua nuova avventura con il Genoa dopo l'esonero di Alberto Gilardino. Sbarcato con volo privato da Strasburgo alle 8.53, ad addenderlo c'era il team manager rossoblù Christian Vecchia e il resposabile ufficio stampa Alberto Olmi. Vieira si è poi messo subito in viaggio verso la sede di Villa Rostan dove questa mattina metterà la firma sul contratto (biennale con opzione per il terzo anno, con clausola valida per entrambe le parti per separarsi eventualmente già alla fine di questa stagione). Messe le firma e annunciata ufficialità (attesa in tarda mattinata) ci sarà il primo allenamento nel pomeriggio.