Milan, per Maignan nessuna lesione al ginocchio

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Mike Maignan. Gli esami strumentali al ginocchio a cui si è sottoposto hanno dato infatti esito negativo: nessuna lesione, solo una contusione per il portiere uscito durante la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Da valutare l'impiego a Verona: se non dovesse sentire più dolore sarà in campo

Le parole di Pioli nel post Slavia Praga avevano fatto ben sperare. Gli esiti degli esami svolti oggi hanno confermato che per Mike Maignan il colpo subito al ginocchio durante la sfida di Europa League fra Slavia Praga e Milan, che lo ha costretto al cambio, non ha strascichi significativi. Per Maignan si tratta solo di una contusione al ginocchio destro e il numero 16 potrebbe già recuperare per la sfida sul campo del Verona di domenica pomeriggio. Decisivo sarà il test in campo che effettuerà domani per capire se il dolore è passato o ancora gli impedisce di giocare senza problemi