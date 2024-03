Napoli, Osimhen a parte: in dubbio per l'Inter

Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano oggi ha svolto lavoro a parte rispetto al resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare subito nella partita di Champions League contro il Barcellona. Per ora è quindi in dubbio per la sfida contro l'Inter in programma domenica sera

