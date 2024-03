De Rossi: "Osvaldo un fratello, per lui ci sarò"

Un momento di forte emozione nella conferenza post Brighton per Daniele De Rossi chiamato a commentare il messaggio social del suo ex compagno di squadra Daniel Osvaldo in cui ha svelato la sua depressione e le sue dipendenze. "Parlerò con lui, c’è un rapporto tanto intimo, ci ho parlato dopo Firenze. Io ci sono sempre per lui, come quando eravamo compagni, come ha fatto lui quando sono stato in Argentina. Se avrà voglia ci sarò per lui".

