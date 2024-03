Squadre in campo domenica alle 18 all'Olimpico. De Rossi prepara diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo a Brighton per il ritorno degli ottavi di Europa League. Convocato Lukaku, che ha recuperato dall'infiammazione all'anca ma partirà dalla panchina, out Dybala per una lesione all'addutore della coscia destra): spazio dal 1' ad Aouar e Azmoun, con El Shaarawy a completare l'attacco. Due squalificati per Ballardini, che dovrà rinunciare a Doig e Thorstvedt

