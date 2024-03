Dove vedere Atalanta-Fiorentina

La partita tra Atalanta e Fiorentina, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 marzo alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A (1 pareggio, una sconfitta), dopo aver ottenuto solo un successo nelle precedenti 10 sfide contro la Dea in campionato; potrebbe, inoltre, per la seconda volta nella gestione Italiano vincere entrambe le gare stagionali contro i bergamaschi, dopo il 2021/22. Nelle ultime tre stagioni (dal 2021/22), la sfida tra Atalanta e Fiorentina si è sempre giocata con entrambe le squadre che iniziavano la giornata nella parte alta della classifica, con tre successi viola, uno nerazzurro e un pareggio in questo parziale. L’Atalanta ha vinto l’ultima sfida casalinga contro la Fiorentina (1-0, 2 ottobre 2022) e non batte la Viola per due gare interne di fila in Serie A sotto la guida dello stesso allenatore dal 1991– due successi consecutivi nella gestione Bruno Giorgi. Dopo cinque vittorie di fila, l’Atalanta ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro gare in Serie A (2 pari, 2 sconfitte), un parziale in cui ha subito in media 2,3 gol a partita, più del doppio rispetto al resto del campionato (23 reti incassate nelle prime 24 giornate, in media quasi una a partita). La Fiorentina arriva da due pareggi nelle ultime due gare in Serie A (0-0 contro il Torino, 2-2 contro la Roma) e non impatta tre partite consecutive nella massima serie dal perido tra febbraio e giugno 2020, con Giuseppe Iachini alla guida. Atalanta e Fiorentina vengono entrambe da un pareggio per 2-2 in Serie A in cui avevano aperto le marcature del match; in particolare, da inizio 2024 entrambe hanno perso sette punti da situazione di vantaggio, meno solo di Salernitana (11), Frosinone e Sassuolo (otto a testa) nel periodo.