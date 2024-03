Inzaghi: "C'è delusione, leggerezza sul pareggio"

Un pareggio a San Siro per i nerazzurri dopo l'eliminazione in Champions, match analizzato da Simone Inzaghi: "C'è un po' di delusione, abbiamo commesso una leggerezza sul pareggio e potevamo fare meglio nelle ripartenze. Volevamo vincere per i nostri tifosi: ci hanno regalato un'accoglienza da brividi". E dopo l'eliminazione in Champions: "Sono stati tre giorni di analisi senza sorrisi come negli ultimi mesi, ma dalle sconfitte si possono imparare tante cose" PAGELLE - CLASSIFICA

Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive in campionato, serie interrotta dal Napoli. A +14 sul Milan a 9 giornate dalla fine, l'Inter pareggia 1-1 a San Siro dopo l'eliminazione in Champions. Apre Darmian prima dell'intervallo, la riprende l'ex Juan Jesus nel finale. Una partita analizzata dall'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi: "C’è un po’ di delusione soprattutto per la partita dei ragazzi. Abbiamo trovato i campioni d’Italia, noi molto bravi nel primo tempo e a inizio del secondo. Abbiamo commesso una leggerezza sul gol del pareggio, ma nel girone di ritorno abbiamo vinto 9 gare su 10. L’ultima mezz’ora abbiamo perso le distanze, eravamo comunque ordinati. Napoli più possesso, ma Sommer quasi inoperoso. Errori nelle ripartenze? Potevamo fare meglio: ho rivisto l’occasione di Barella che calcia a botta sicura, Juan Jesus è stato miracoloso altrimenti sul 2-0 la partita finiva. Bisogna capire i momenti e le situazioni: affrontiamo squadre di talento". approfondimento Il Napoli frena l'Inter: 1-1 a San Siro

"Volevamo vincere per i tifosi" Inzaghi ha proseguito: "Veniamo fuori da una settimana che sapevamo fosse cerchiata in rosso sul calendario, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché dopo i 120 minuti di Madrid non era facile. C’è delusione e dispiacere per i nostri tifosi, ci hanno regalato un’accoglienza da brividi. Volevamo dedicargli la vittoria, ma ogni partita ci insegna qualcosa. Sull’azione in cui abbiamo concesso il corner potevamo far salire la squadra e marcare meglio, poi Bastoni ha spizzato per Juan Jesus". approfondimento Marotta: "Rinnovo Lautaro prima di fine stagione"

"Tre giorni di analisi dopo Madrid" L’allenatore dell’Inter ha raccontato il momento dopo l’eliminazione dalla Champions: "Sono stati tre giorni di analisi non coi sorrisi come da 9 mesi a questa parte. Nello sport e nelle sconfitte si possono prendere cose positive. C’era l’Atletico Madrid, voleva vincere come noi e l’hanno fatto ai rigori. Dalle grandi delusioni si possono imparare tante cose. Di stasera mi è piaciuta la concentrazione, l’attenzione dei ragazzi. C’è amarezza per i nostri tifosi, ma sono contenti di quello che stiamo mettendo in campo. Ora mancano 9 partite e 27 punti con uno scontro diretto: dobbiamo ancora lavorare per bene, mancano due mesi e servirà l’attenzione di questi 8 mesi". approfondimento Le pagelle di Inter-Napoli 1-1: vincono le difese