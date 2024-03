Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica della 29^ giornata di campionato che si apre alle 12.30 con Juventus-Genoa. La partita sarà in diretta su Sky - canali su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La domenica si apre alle 12.30 con Juventus-Genoa , su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Si prosegue alle 15.00 Verona-Milan e doppio appuntamento alle 18.00 con Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo . La sera, alle 20.45, la sfida Inter-Napoli .

Gli studi di Sky Sport

Domenica appuntamento con Giorgia Cenni e la “Casa dello Sport Day”, per introdurre il match dell’ora di pranzo in compagnia di Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi in collegamento da Torino. Domenica sera è tempo di “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e il suo top team di ospiti composto da Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Allo spazio notizie Federica Frola. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.