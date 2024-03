Il Milan cala il tris. Tre come le vittorie di fila in campionato, tre come i gol segnati al Bentegodi e tre come i punti conquistati e che rappresentano il vantaggio sul terzo posto della Juventus. È soddisfatto Stefano Pioli al termine del match: "Innanzitutto ci tengo a fare un grande in bocca a lupo a Joe Barone - ha esordito l'allenatore rossonero -, la partita l'abbiamo interpretata bene secondo me. Poi loro hanno fatto un grande gol, dove stavamo anche difendendo bene su quella situazione, forse potevamo essere più attenti sulla respinta di Bennacer. Chiaro che poi gli episodi cambiano l'atteggiamento tattico e mentale della partita. Ma siamo stati squadra, abbiamo corso tanto, creato tantissimo. Calcolando che venivamo dalla partita di giovedì io credo che sia stata una prestazione molto positiva . Abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato, forse abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiati tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore". E a proposito dell'episodio che ha portato all'ammonizione di Theo Hernandez dopo il gol ha spiegato: "Lui esulta sempre così, facendo quel gesto, ma parlava in generale e non ce l'aveva con loro. Non era una protesta e l'intervento dell'allenatore del Verona ha fatto sì che scattasse un'incomprensione . Ora avremo il giocatore squalificato, io credo che bisogna parlare con i propri giocatori e lasciare stare gli altri".

"Chukwueze? Serve pazienza. Leao imparerà a fare anche i gol semplici"

Il mister del Milan si è soffermato anche su alcuni singoli: "La storia di Chukwueze è quella di un giocatore straniero che viene a giocare in un campionato difficile, dove le richieste sono diverse rispetto a quelle che aveva al Villarreal e che però ci sta mettendo tanta disponibilità e impegno per fare li meglio possibile - ha raccontato -. Troppe volte si affrettano i giudizi e non si ha tempo per aspettare, arrivano da un altro modo di vivere e giocare e quindi serve tempo. Sono molto contento per il suo gol e perché sta entrando bene quando viene chiamato in causa, noi abbiamo tutta la pazienza necessaria per aspettare i nostri giocatori. Ci ha messo più degli altri a capire il Milan, ma non tutti sono uguali. Se Leao e Theo sono tornati tra i più forti in Europa? Sì, perché hanno dei mezzi fisici superiori e perché mentalmente sono molto dentro. Gli avversari devono preoccuparsi o prendere delle preventive o aspettarci un po' di più consentendoci di trovare altri spazi, sono due giocatori fantastici e ce li stiamo godendo tutti. Leao imparerà a fare anche i gol semplici, sta crescendo tutti i giorni in tutto e per tutto, quindi imparerà anche questo, è stato anche oggi un giocatore pericoloso e importante per la squadra. So solo che a livello di presenza Theo non è mai stato così, neanche all'interno del gruppo. Forse gli è scattato qualcosa". Infine una battuta sullo scontro in Europa League contro la Roma: "Con De Rossi giocano un calcio molto diverso, giocano molto bene. Hanno fatto una grandissima vittoria col Brighton: hanno talento, qualità, un bravissimo allenatore. Sarà una sfida molto equilibrata, ma abbiamo le nostre capacità per portarla a casa".