Pellegrini: "De Rossi punto di riferimento"

"C'e' tanta stima. Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento, ho avuto la fortuna di viverlo da compagno e ora da allenatore, penso che sia giusto che io mi goda lui come allenatore e lui me come giocatore". Così Lorenzo Pellegrini, autore del gol vittoria col Sassuolo, spiega ai microfoni di Dazn la corsa verso De Rossi in panchina e il lungo abbraccio con l'allenatore. Più tardi, sui canali ufficiali della As Roma, aggiunge: "A Daniele di abbracci ne ho dati tanti, quello di oggi è da giocatore ad allenatore. In questi due giorni ci siamo parlati tanto per cercare di far capire a tutti che questa non era una partita che noi potevamo permettere di non vincere, era importante sbloccarla, nel primo tempo abbiamo fatto fatica e abbiamo tenuto l'intensità bassa e questo non dobbiamo farlo. Quando teniamo l'intensità alta siamo una squadra importante". Rispetto alla gestione Mourinho sembra che in campo scenda un altro Pellegrini. Il capitano giallorosso dice che la spiegazione potrebbe essere che ora è "sempre al centro del gioco". "Ho bisogno di sentirmi libero in mezzo al campo, di trovare la giusta posizione e dove ricevere il pallone, puntare e fare la giocata. Questo è quello che mi è mancato nell'ultimo anno e mezzo e ora sono contento di averlo trovato per me e per i miei compagni. E per questa societa' che è vicina e si sente che tiene a noi".