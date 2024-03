Chiesa-Vlahovic, 4 passaggi in 59’: che succede?

Nel video l’analisi fatta a Sky Calcio Club del rendimento della coppia Chiesa-Vlahovic: la mappa dei passaggi col Genoa, il confronto delle heatmap di andata e ritorno, gli Sky Tech dei loro movimenti. Bergomi: "Per me è un tema di ruolo. Chiesa lo vedo in difficoltà a giocare seconda punta". Marchegiani: "Per rendere al massimo avrebbero bisogno di riferimenti più chiari". Di Canio: "Tridente? Ma Yildiz mica è Del Piero…".