Con i tre punti conquistati nell'ultima giornata si sono conclusi i primi due mesi di De Rossi sulla panchina giallorossa. Una prima parte di avventura che ha riportato la Roma in lotta per la Champions, grazie a giocatori rivitalizzati: su tutti il capitano Pellegrini, tornato il "magnifico". Ed è in arrivo un aprile tostissimo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT