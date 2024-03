È durata poco più di un mese l'avventura granata di Fabio Liverani, esonerato dopo un punto in cinque partite. Terzo cambio stagionale in panchina della Salernitana, ultima in classifica, che pensa al ritorno di Filippo Inzaghi favorito come allenatore per il finale di campionato

Fabio Liverani non è più l’allenatore della Salernitana . Subentrato a Filippo Inzaghi lo scorso 11 febbraio, l’ex Parma e Cagliari è stato esonerato dalla società dopo poco più di un mese . Solo un punto (1-1 a Udine) in cinque partite per Liverani, sconfitto da Inter e Monza prima degli ultimi stop negli scontri diretti contro Cagliari e Lecce. La Salernitana occupa ancora l’ultimo posto in classifica con 14 punti, undici in meno dell’Empoli quartultimo. Si tratta del terzo cambio stagionale in panchina della società dopo Paulo Sousa e Pippo Inzaghi.

Inzaghi pronto a tornare

Proprio il secondo allenatore in stagione della Salernitana, guidata per quattro mesi da metà ottobre a febbraio con 13 punti raccolti in 18 partite prima dell’esonero, è il favorito come successore in panchina di Liverani. Proseguono i contatti tra le parti: Inzaghi ha chiesto chiarezza e garanzie a livello di progetto sportivo con la possibilità di programmare assieme alla dirigenza la prossima stagione. E con la probabile uscita di Walter Sabatini, la società campana gli affiancherebbe un direttore sportivo che ha già lavorato in passato con lui come Foggia o Taibi.