Le parole dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti a margine dell'evento di lancio del progetto Betsson.sport a Roma: "E' un'emozione vedere De Rossi in questo contesto. Pellegrini è un professionista, può portare quella fascia". E sul derby italiano col Milan in Europa League: "Hanno il 50% di possibilità. Terza finale di fila? Non c'è due senza tre..."

Francesco Totti è tornato a parlare della sua Roma, come testimonial all'evento di lancio del progetto Betsson.sport che si è svolto oggi nella Capitale. Ha parlato del momento che sta vivendo ma anche del futuro e del derby italiano in Europa League contro il Milan: "Le squadre hanno il 50% di possibilità, ma vedremo meglio dopo la prima partita". Parole al miele per il suo amico Daniele De Rossi: "E' un'emozione per lui ma anche per noi vederlo in quel contesto". E su Pellegrini: "Un professionista, ho sempre parlato bene di lui".

Quella di oggi è una giornata sul filo della passione... "Sì, la passione è una parola che racchiude tutto. Siamo a questo evento di Betsson.sport, una piattaforma importantissima: ci siamo voluti a vicenda e sono contento di essere parte di questo progetto". La passione a Roma è stata incarnata da te e da Daniele De Rossi per tanti anni. Ti aspettavi che la squadra cambiasse così in due mesi? "Sinceramente non così in fretta, però lo speravo. Io e tutti noi romanisti speravamo che Daniele potesse fare subito quello che sta facendo. E’ un’emozione per lui, ma anche per noi vederlo in quel contesto, siamo veramente contenti". Quale elemento ti colpisce di più? Lui ha cambiato un po' il modo di giocare, è la sintesi di più allenatori? "Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, i calciatori giocano in maniera differente rispetto a due mesi fa. Quindi l'impronta c'è e qualche cambiamento lo ha fatto. Ha dato motivazione, ha dato voglia e lo spirito giusto per approcciare alle partite. E' quello che aveva sempre lui, vediamo la fine cosa ci porterà, sperando che possa continuare su questo livello".

Dal derby italiano col Milan in Europa League cosa ti aspetti? "E' normale che affrontare una squadra italiana sia più difficile per alcuni aspetti. Meno per altri. Conosci l'ambiente di Milano, la squadra, il modo di giocare: questa potrebbe essere positiva come cosa. Credo che Milan e Roma abbiano un 50 e 50 di possibilità, ma vedremo dopo la prima partita". Roma in finale per la terza volta di fila: è una possibilità? "Lo spero vivamente, per Daniele sarebbe un’occasione unica e rara. Tre finali di fila a Roma sono una cosa inaspettata, ma mai dire mai. Come si dice? Non c’è due senza tre...". È il momento di un altro capitano. Pellegrini ha avuto una crescita impressionante… "Sì, è un altro giocatore, l'ho sempre osannato e ho sempre parlato bene di lui. È semplice, tranquillo, educato, un professionista, un giocatore che può portarla quella fascia. A Roma non è semplice. Lui è romano e romanista, conosce l’ambiente e in questo momento è un capitano vero".