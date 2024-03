Il calcio di Tudor

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Duccede a Maurizio Sarri e debutterà sulla panchina biancoceleste all'Olimpico, contro la Juventus, subito dopo la sosta per le nazionali. Torna in quello che calcisticamente è il suo paese: in Italia, infatti, ha giocato (10 anni fra Juve e Siena) e allenato (Udinese e Verona).