Come annunciato dalla Federazione algerina, il centrocampista rossonero ha lasciato il ritiro della Nazionale per "lievi dolori" e farà ritorno a Milanello. La nota ufficiale: "Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d'intesa con l'allenatore, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club per continuare le cure"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT