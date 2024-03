Commisso alla squadra: "Joe sarà sempre con voi"

Rocco Commisso ha fatto un discorso in onore dell’amico e proprio dirigente Joe Barone davanti alle squadre presenti al Viola Park: “Barone ha lasciato tutto e la sua famiglia per venire qua, abbiamo fatto un grande centro sportivo, il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui. Joe lavorava tutto il giorno e ci sentivamo costantemente, almeno due volte al giorno. Io posso solo ringraziare la famiglia per questo"

Momenti di profonda commozione al Viola Park durante la camera ardente allestita per onorare la memoria di Joe Barone. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rivolgere un messaggio a tutte le squadre presenti della Fiorentina, da quella di Italiano a quella femminile passando per tutte le formazioni delle giovanili viola: "Barone ha lasciato tutto e la sua famiglia per venire qua, abbiamo fatto un grande centro sportivo, il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui. Joe lavorava tutto il giorno e ci sentivamo costantemente, almeno due volte al giorno. Io posso solo ringraziare la famiglia per questo. Senza di lui il Viola Park non sarebbe mai esistito. Ci sentivamo almeno due volte al giorno, anche nella giornata in cui si è sentito male. Ricordatevi sempre di lui, rimarrà sempre con voi parte della Fiorentina. Joe non morirà mai, vivrà per sempre dentro ai nostri cuori”. Poi il Presidente viola non ha retto al pianto ed è partito un lungo applauso da parte dei presenti al Viola Park.