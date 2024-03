Juventus, sei partite per decidere la stagione

Da Roma a Roma: alla Juve di Allegri rimangono sei partite per centrare gli obiettivi stagionali, ovvero un posto in Champions e la finale di Coppa Italia. Non sarà un calendario semplice: Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari, Roma e Milan, ognuna con obiettivi importanti, Europa o salvezza

Continua la preparazione della Juventus con un gruppo ridotto a disposizione di Allegri, verso la ripresa contro la Lazio di Igor Tudor, appena arrivato sulla panchina in sostituzione di Maurizio Sarri. Un'insidia in più per Allegri, visto che non ci sono precedenti per analizzare come gioca la nuova Lazio. Di certo un calcio totalmente differente da quello proposto da Sarri. Ma non è l'unico ostacolo verso gli obiettivi stagionali ribaditi dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino: un posto in Champions e la finale di Coppa Italia. E ci sarà sempre la Lazio tra la Juve e la finale pochi giorni dopo la sfida di campionato. La prima di una serie di partite che metteranno a dura prova le ambizioni della Juventus.