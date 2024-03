Bella iniziativa del club giallorosso che, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, ha aperto le porte di Trigoria ai ragazzi del servizio catering della "Locanda dei Girasoli", che per un giorno si sono occupati del pranzo dei giocatori della Roma

Per tanti di loro si è trattato di un sogno realizzato: di sicuro sarà un’esperienza da raccontare. In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down , che si celebra ogni 21 marzo , la Roma ha regalato ai ragazzi della “Locanda dei Girasoli” un fuori programma indimenticabile. Un gruppo di ragazzi che da tempo collabora con il club giallorosso, lavorando nel servizio catering delle aree ospitalità all’Olimpico e rappresentando un modello di inclusione e di valorizzazione delle persone con sindrome di Down, e che oggi, a Trigoria, ha avuto la possibilità di occuparsi dei pasti dei calciatori della Roma al termine dell’allenamento.

L'idea della "Locanda dei Girasoli"

Il progetto della “Locanda dei Girasoli” ha l’obiettivo generale di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo. Nasce così l’idea del servizio di catering, con cui si coniuga l’amore per la cucina di molti ragazzi con l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive. E in occasione del “World Down Syndrome Day” la Roma ha voluto trasformare il tutto in qualcosa di ancora più speciale.