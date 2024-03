Grandi protagonisti di questa sosta i due attaccanti rossoblu, in gol con le loro nazionali. Con la sua doppietta, l’italo-argentino dà la vittoria a Spalletti contro il Venezuela: da quasi 100 anni un genoano non faceva due gol con l'Italia. Il folletto islandese invece trascina la sua nazionale con una tripletta a Israele e la porta alla finale dello spareggio. Gudmundsson & Co martedì si giocheranno la qualificazione all’Europeo contro l’Ucraina. Dell’altro genoano Malinovkyi... SPAREGGI EURO 2024, HIGHLIGHTS

Doppietta di Retegui, tripletta di Gudmundsson. Per la gioia di Italia e Islanda, ma soprattutto del Genoa, il club dove giocano i due attaccanti. Grandi protagonisti di questa sosta per le nazionali, Mateo e Albert, che anche in campionato stanno portando il Grifone verso il traguardo della salvezza. Con 6 gol già segnati al primo anno di Serie A dall’italo-argentino e ben 10 realizzati in campionato dal folletto islandese.

Retegui, doppietta genoana in nazionale dopo quasi un secolo I due gol di Retegui hanno dato a Spalletti la vittoria sul Venezuela. E al Genoa l’orgoglio di ritrovare un suo centravanti protagonista in azzurro. Con una doppia curiosità. La prima: chi era stato, prima di Mateo, l’ultimo attaccante genoano a segnare con l’Italia? L’attuale allenatore di Retegui! Proprio quell’Alberto Gilardino che nel settembre del 2013, a Palermo, firmò il gol alla Bulgaria. Giocava nel Genoa, come Retegui oggi. Ed ecco la seconda curiosità. Perché come ricordano i canali social dello stesso Grifone, era da quasi cento anni che un attaccante rossoblu non segnava una doppietta in nazionale. Accadde nel lontano 1928, all’Olimpiade contro la Spagna, grazie ai due gol di Virgilio Felice Levratto. Quello del motivetto reso celebre dal Quartetto Cetra: “Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, oh oh oh che centrattacco!”.

Gudmundsson, ora la sfida all’Ucraina di Malinovskyi Altri tempi, ma che centrattacco anche quest’altro, sempre di proprietà del Genoa. I tre gol di Gudmundsson hanno trascinato l’Islanda contro Israele. Albert tornava dopo quasi dieci mesi senza la maglia dell’Islanda addosso. E nel momento più importante, allo spareggio per centrare la qualificazione per Euro 2024, ha piazzato il colpo. Il triplo colpo. Una rete fantastica su punizione, una discesa solitaria conclusa in porta, un tap-in da attaccante spietato. Tre gol, per la vittoria finale per 4-1 che porta gli islandesi a un passo dalla qualificazione. Manca un passo, appunto. E per Gudmundsson non sarà una partita normale. Perché martedì nel match decisivo per staccare il pass per l’Europeo in Germania, si troverà avversario l’Ucraina del compagno di squadra Ruslan Malinovskyi, che ha rimontato la Bosnia. Per una sfida quasi in famiglia. Genoa contro Genoa.