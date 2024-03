Mancano ancora tre squadre per completare il quadro delle partecipanti agli Europei di quest'estate in Germania. Oggi in programma le sei semifinali (due per gruppo) degli spareggi. La Georgia, senza lo squalificato Kvaratskhelia, affronta il Lussemburgo. La Polonia di Lewandowski e Zielinski deve vedersela con l'Estonia. In caso di passaggio del turno, finale con Galles o Finlandia. Chiudono il quadro Grecia-Kazakistan, Israele-Islanda e Bosnia-Ucraina

I GIRONI DEGLI EUROPEI