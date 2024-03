Juventus, come sono andati i bianconeri impegnati con le Nazionali

Prime partite per i nazionali della Juventus in attesa di ripartire in campionato per l'ultima fase decisiva. Dalle prime uscite le risposte ricalcano esattamente quanto stiamo vedendo in bianconero. A cominciare dagli azzurri impegnati contro il Venezuela. Tutti e tre titolari nelle scelte di Spalletti: Locatelli davanti alla difesa ha alternato cose buone ad altre meno buone, come accade ormai da mesi. Meglio in fase difensiva che in impostazione. Non è un regista classico e le difficoltà in quel ruolo lo stanno accompagnando nelle ultime stagioni alla Juventus, ma per il momento nel sistema di gioco di Allegri non ha alternative. Meglio Cambiaso, anche in azzurro prestazione diligente e decisivo nell'assist per il primo gol di Retegui. Sicuramente più positivo nel secondo tempo, quando ha giocato più alto nel 4-3-3 ridisegnato da Spalletti. Dalla Juventus alla Nazionale per Chiesa cambia solo il ruolo, ma non le prestazioni. Anche se Spalletti non gli chiede di fare la seconda punta, conferma il suo momento no, che probabilmente non deriva come spesso si sostiene dal lavoro che gli chiede di svolgere Allegri.