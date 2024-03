Da Yildiz a Soulé: i giovani fanno ricca la Juve

Un tesoro tecnico ed economico in crescita. E sarà la società con Cristiano Giuntoli in testa – d’intesa con lo staff tecnico- a decidere come bilanciare le esigenze finanziarie del club, e quelle specifiche del campo. Perché il futuro della Juventus sta crescendo bene anche lontano da Torino. La magia di Soulè con l’Argentina under 23, fa brillare gli occhi, non bastassero i 10 gol segnati alla vera prima stagione da protagonista in serie A con il Frosinone. Il rientro a Torino a fine stagione è scontato, ma la permanenza? Potrebbe essere lui il sacrificato per arricchire il portafoglio bianconero in vista di altre operazioni di mercato? A oggi non ci sono certezze, se non nei numeri (partite, prestazioni, gol, assist) dei giovani bianconeri che brillano anche in nazionale. Come Kenan Yildiz, titolare con la Turchia (nonostante la sconfitta), Fabio Miretti brillante con l’Under21 azzurra e vicinissimo a un gol strappa applausi, Iling Junior con l’under 21 inglese, Cambiaso con l’Italia di Spalletti. Giovani cresciuti anche grazie allo sviluppo della seconda squadra, che di fatto li porta in serie C da under19. Un percorso fatto anche da altri giocatori oggi in prestito come Huijsen (Roma), Barrenechea e Kajo Jorge (Frosinone) pronti a rientrare a Torino. Certezze sono anche alcuni dei riscatti che si attiveranno come De Winter al Genoa (8 milioni più bonus, una presenza ancora -la numero 23- e la salvezza matematica della squadra di Gilardino, le condizioni), Rovella e Pellegrini (con la Lazio, fino al 2025) che porteranno liquidità nelle casse della Juventus.