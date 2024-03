Il francese ha parlato a 'Telefoot': "Sono felice e l'Italia è un Paese favoloso. Mi immagino a lungo all'Inter e qui sono migliorato. Via dal Bayern anche per giocare come difensore centrale"

L'Inter, l'Italia, lo scudetto. Pavard parla dalla Francia a Telefoot e programma un futuro ancora molto lungo in Serie A. Arrivato la scorsa estate, ha collezionato venticinque partite nell'Inter che sta dominando il campionato: "Mi immagino a Milano per tanti anni" - conferma lui, aggiungendo: "All'Inter sono migliorato come giocatore e qui sono molto felice, ho trovato un Pese favoloso con tifosi incredibili. Il calore del tifo in Italia è pazzesco ed è bellissimo giocare qui". Poi la parola scudetto: "Dico di sì", è stato il suo commento.