Carlos Augusto e Sensi si sono allenati in gruppo e sono dunque recuperati per la sfida con l'Empoli di lunedì 1 aprile, dove potrebbe esserci anche Sommer: il portiere svizzero sta meglio e proverà il recupero in questi giorni. Domani, giovedì 28 marzo, il ritorno ad Appiano degli ultimi nazionali

I NUMERI IN STAGIONE DI CARLOS AUGUSTO