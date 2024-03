il cordoglio

Tantissimi i messaggi di ricordo dal 'mondo Fiorentina' per Joe Barone. Commisso Jr.: 'Per me è stato come un migliore amico e un secondo padre'. Mandragora e Sottil: 'Proveremo a regalarti quello che sognavi'. Biraghi: 'Con Davide mi avete fatto questo brutto scherzo di andarvene via senza salutarmi'. Milenkovic: 'Ora tiferai per noi insieme a Davide'. Vlahovic: 'Ci ha lasciati troppo presto, ma quello che ha fatto vivrà per sempre' CAMERA ARDENTE DI JOE BARONE: LA GIORNATA IN DIRETTA