Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza"

Giovedì 28 marzo è stato siglato il protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome per lo sviluppo del sistema nazionale per il censimento degli impianti sportivi. Una firma negli uffici di Roma del ministro Andrea Abodi , alla presenza anche del presidente e dell'ad di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris e di Massimiliano Fedriga , presidente della Conferenza. "Questa firma ci dà la possibilità di coniugare gli articoli 33 e 117 della Costituzione - ha detto in apertura Abodi - Questo protocollo concentra la sua attenzione su un fatto fondamentale: l'implementazione del censimento che attraverso questo accordo si evolverà in una banca dati sulle infrastrutture sportive . Una firma che è un atto politico, non formale per produrre effetti sul cittadino".

"Comprendo l'amarezza del Napoli"

È stata l’occasione per ascoltare le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso Acerbi e sulla decisione del Giudice Sportivo di assolvere il difensore dell’Inter dalle accuse di razzismo di Juan Jesus: "Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla, non vorrei soltanto rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato, ma non mi soddisfa. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". Sulla decisione del Napoli di togliere le patch contro il razzismo dalla maglia, il ministro ha spiegato: "Comprendo l'amarezza, partendo dal rispetto nei confronti di Juan Jesus, però ritengo che bisogna fare uno sforzo per rimanere tutti insieme a contrastare un fenomeno che non si può contrastare disarticolati e che anche in una situazione come questa ha bisogno di compattezza. La sentenza sul caso è chiara? Esprimere un parere da parte mia è sempre inappropriato sul tema tecnico. Io ho espresso due pareri di principio e poi ognuno legge una sentenza per come vuole leggerla o per gli strumenti culturali che ha. D'altro canto una sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato. E in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno di prove certe per giungere a una condanna. Non è un caso che io abbia detto ‘mi auguro che le informazioni e la documentazione messa a disposizione di chi ha giudicato sia stata effettivamente esaustiva’. Ma il dato principale rimane quello della responsabilità individuale", ha aggiunto Abodi.