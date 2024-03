Juan Jesus non farà ricorso in altre sedi contro la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi. Il brasiliano aveva valutato la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria, ma infine ha deciso di rispettare la clausola compromissoria. Tecnicamente, infatti, il difensore del Napoli avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione dalla Figc per procedere, ma ha preferito rimanere "dentro il sistema" senza proseguire legalmente

Juan Jesus dice basta. L'uomo, ancora prima che il calciatore, è turbato dal caos mediatico generato dall'episodio con Acerbi durante Inter-Napoli. Il brasiliano è amareggiato dalla decisione del Giudice Sportivo, che ha assolto il difensore nerazzurro dalle accuse di razzismo. Ma allo stesso tempo è consapevole dell'affetto che sente intorno a sé, lo spogliatoio gli ha dimostrato tutto il suo supporto, è nata anche l'idea di affidargli la fascia da capitano per una partita. Ma di fatto Juan Jesus è già un capitano del Napoli, al di là della fascia. Ha ricevuto una telefonata di sostegno da parte di Vinicius, attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana. Anche Maignan, portiere del Milan, gli ha dimostrato la sua vicinanza. Adesso per chiudere una volta per tutte la vicenda Acerbi, Juan Jesus ha deciso di non fare ricorso in altre sedi contro la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi. Il brasiliano aveva valutato la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria, ma poi ha deciso di rispettare la clausola compromissoria: tecnicamente avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione dalla Figc per procedere, ma Juan Jesus ha preferito rimanere "dentro il sistema" senza proseguire legalmente.