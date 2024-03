Figc, varato nuovo piano per la sostenibilità

Si é svolto oggi a Roma il Consiglio Federale della Figc. Varato un nuovo piano finanziario per la sostenibilità dei club ma sullo sfondo restano le tensioni tra la federazione e la Serie A

Norme più rigide circa la stabilità e la sostenibilità economica-finanziaria dei club, maggior numero di controlli durante la stagione e l’obiettivo di gestire in maniera più virtuosa i conti delle società per arrivare ad un sostanziale risanamento nei prossimi 5 anni. Con la sola astensione della Lega di B il Consiglio Federale ha approvato il piano strategico della Figc. Nonostante le forti tensioni restino, un punto di incontro anche tra serie A e Federcalcio, ma sul tema ben più ampio delle riforme dei campionati e di una maggior peso politico, il vero obiettivo dei club di A, le parti restano ben distanti. Il modello Premier, appunto. La Lega ha istituito una commissione di 5 giuristi per capire entro quali confini possa muoversi alla ricerca di una maggior autonomia.