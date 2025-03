Ottimismo per l'argentino, per lui risentimento ai flessori in via di guarigione: salterà l'Udinese dopo la sosta, recupero previsto tra derby di Coppa Italia e la trasferta col Parma. Per Dumfries distrazione al bicipite femorale: salterà Udinese, derby e Parma, lì si capirà se riaverlo o meno col Bayern Monaco

Ottimismo per Lautaro, mentre per Dumfries servirà un po' più di tempo. Gli esami dei due giocatori costretti al forfait con le rispettive nazionali hanno evidenziato un risentimento ai flessori, ma in via di guarigione, per Lautaro Martinez. L'argentino salterà l'Udinese dopo la sosta, ma il suo recupero è dietro l'angolo, previsto tra il derby di Coppa Italia contro il Milan e la trasferta col Parma. Per Dumfries si parla invece di distrazione al bicipite femorale della coscia destra: l'olandese sarà rivalutato la prossima settimana. Nel suo caso sarà sicuramente out contro Udinese, Milan e Parma, solo lì si capirà se riaverlo o meno per l'andata dei quarti col Bayern Monaco in Champions.