Al Franchi la notte dei ricordi di Barone e Astori

Lo stadio Artemio Franchi sarà tutto esaurito per Fiorentina-Milan e sarà una serata speciale quella della vigilia di Pasqua non soltanto per l'importanza della posta in palio ma soprattutto per il clima che si respirerà sugli spalti. Sarà la prima partita senza Joe Barone, e ci sarà un altro ritorno a Firenze di Stefano Pioli, l'allenatore di quella Fiorentina che visse in ritiro a Udine, la tragica morte di Davide Astori amato capitano della Fiorentina

Prima ancora di ogni valore tecnico, sarà una partita diversa sulla linea del valore emotivo. Fiorentina-Milan, il primo match dei viola dopo la morte di Joe Barone, avrà un significato particolare, a maggior ragione visto il ritorno al Franchi di Stefano Pioli, che in prima persona aveva vissuto un momento drammaticamente simile nella sua esperienza a Firenze, con la scomparsa improvvisa del suo capitano Davide Astori. Un po’ come fece Pioli all’epoca, Italiano avrà il compito di diventare un capo-famiglia, di compattare e proteggere il gruppo nel dolore, a partire dalla sfida ai secondi in classifica. Una gestione umana delicatissima e una gestione sportiva complicata al rientro dalla pausa nazionali. Pochi allenamenti a disposizione e giocatori che tornano con sensazioni diverse. viaggio lungo per Nico Gonzalez dopo il clamoroso errore contro la Costa Rica, a porta vuota. sorriso per Barak invece, che ha segnato una punizione fantastica con la sua Repubblica Ceca. Nel lavoro di Italiano ci sarà la consapevolezza che la squadra accusa gli impegni dopo le soste. Proprio all’andata contro il Milan arrivò una sconfitta a San Siro in seguito alla pausa, circostanza già vissuta dopo la sosta di ottobre, perdendo in casa contro l'Empoli. Questa volta però la Fiorentina avrà una motivazione in più, in un Franchi già dichiarato sold out. Firenze ha risposto con tutto il suo amore, perché questa volta sarà una partita diversa.